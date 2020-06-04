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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/4)

تابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/4) تفاعل منصات التواصل السعودية مع خبر اعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف "بأبو الفدا". تاريخ البث: 2020/6/4
4/6/2020
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