01:46

كيف أثر كورونا على التعليم؟

تغير شكل العملية التعليمية تماما بعد كورونا، فأصبحت الكمامات عنصرا أساسيا في المدارس والجامعات، والتباعد بين الطلبة مظهرا طبيعيا. تاريخ البث:2020/6/4