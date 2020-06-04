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كيف أثر كورونا على التعليم؟

تغير شكل العملية التعليمية تماما بعد كورونا، فأصبحت الكمامات عنصرا أساسيا في المدارس والجامعات، والتباعد بين الطلبة مظهرا طبيعيا. تاريخ البث:2020/6/4
4/6/2020
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