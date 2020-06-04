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بسبب كورونا.. سينما السيارات تعود للواجهة

عادت إلى الواجهة سينما السيارات مع تفشي فيروس كورونا وبسبب إغلاق قاعات السينما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية في عدد من الدول. تقرير: ماء العينين شبيهن تاريخ البث: 2020/6/4
3/6/2020
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