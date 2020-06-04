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05:59

النشرة الاقتصادية الأولى..2020/6/4

هبطت أسعار النفط متخلية عن أرباح حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن يتم الاتفاق بين الدول المصدرة للنفط على خفض الإنتاج. تقديم: نديم الملاح تاريخ البث:2020/6/4
4/6/2020
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