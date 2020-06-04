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المنظري: دول المنطقة لم تصل إلى ذروة انتشار كورونا والتعايش معه أمر حتمي

قال مدير منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط توحي بتسارع المرض. تاريخ البث:2020/6/3
4/6/2020
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