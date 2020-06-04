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القمة العالمية للقاحات

تعقد القمة العالمية للقاحات هذا العام بشكل افتراضي في العاصمة البريطانية لندن، وتهدف إلى جمع قرابة تسعة مليارات دولار لتصنيع لقاحات للأمراض المعدية خلال السنوات الخمس القادمة. ت
4/6/2020
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