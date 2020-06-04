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الحصاد-الولايات المتحدة.. ثمن الاحتجاجات

تابعت إيمان عياد في الملف الأول من “الحصاد” مساعي في مجلس النواب الأميركي لسن تشريعات تهدف لمراجعة طبيعة عمل قوات الشرطة وتعزيز إجراءات التحقيق معها. تاريخ البث: 2020/6/3
3/6/2020
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