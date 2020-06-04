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أميركا.. جدل بشأن تشريعات لمراجعة ضوابط عمل الشرطة

زادت تطورات الاحتجاجات في أميركا من أعباء الرئيس الأميركي لإصدار تشريعات جديدة، يعاد فيها النظر في طريقة عمل الشرطة وتعزز إجراءات التحقيق معها. تقرير: مريم أوباييش تاريخ البث: 2020/6/3