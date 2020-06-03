24:00

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/6/3

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/3) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع استمرار الاحتجاجات في أميركا، كما رصدت حملة المقاطعة السورية لموقع فيسبوك. تقديم: محمد حمدان