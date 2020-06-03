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مينيابوليس.. الاستعداد لحفل تأبين جورج فلويد

في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، تستعد المدينة لحفل تأبين جورج فلويد غدا الخميس، حيث أصبح مكان مقتله مركزا ورمزا للاحتجاجات في المدينة. تقرير: أحمد هزيم تاريخ البث: 2020/6/3