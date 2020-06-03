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مقدسيون يرفضون أي دور سعودي في إدارة المسجد الأقصى

أبدى مقدسيون رفضهم لأي دور سعودي في إدارة المسجد الأقصى المبارك، كما أكد المفتي العام للقدس أن الوصاية على المسجد الاقصى هي حصريا للمملكة الأردنية الهاشمية. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث: 2020/6/3
3/6/2020
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