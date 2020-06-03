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ما وراء الخبر- مؤتمر المانحين.. لماذا فشل في جمع تمويل لمواجهة أزمة اليمن؟

تساءلت حلقة ما وراء الخبر (2020/6/3) عن الأسباب إلى أدت فشل مؤتمر المانحين في جمع المبالغ المطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية المستفحلة في اليمن؟ تاريخ البث: 2020/6/3
3/6/2020
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