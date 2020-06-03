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كيف نبدو بأفضل صورة عند مشاركتنا في الاجتماعات الرسمية؟

عقد الاجتماعات الإدارية عبر الفيديو من الأمور الشائعة الآن لدى الكثيرين في زمن كورونا، فكيف نبدو بأفضل صورة عند مشاركتنا في أيٍ من هذه الاجتماعات الرسمية. تقديم: محمد فاوي تاريخ البث:2020/6/3
3/6/2020
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