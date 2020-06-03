البث الحي
02:17

قوات الوفاق الليبية تعلن بدء معركة استعادة مطار طرابلس

أفادت مصادر عسكرية في قوات حكومة الوفاق الليبية أنها تخوض معارك طاحنة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل مطار طرابلس. تقرير: أزهار الجربوعي تاريخ البث: 2020/6/3
3/6/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

جائحة كورونا منحت البيئة في فرنسا فرصة لاسترجاع توازنها وسحرها

02:21

بدون كمامة.. فضل الكرم ونقائصه

03:54

مسجد كامبريدج.. تحفة معمارية وصديق للبيئة في بريطانيا

02:32

في ذكرى النكسة.. القضية الفلسطينية تعيش أصعب مراحلها

02:29