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قوات الوفاق الليبية تعلن بدء معركة استعادة مطار طرابلس

أفادت مصادر عسكرية في قوات حكومة الوفاق الليبية أنها تخوض معارك طاحنة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل مطار طرابلس. تقرير: أزهار الجربوعي تاريخ البث: 2020/6/3