البث الحي
02:54

عام على فض اعتصام القيادة العامة في السودان

يصادف اليوم 3 يونيو/حزيران ذكرى فض اعتصام ميدان القيادة العامة في الخرطوم، وسط مطالبات لأهالي القتلى بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين. تقرير: أسامة سيد أحمد تاريخ البث:2020/6/3
3/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الثانية 2020/6/5

19:45

جائحة كورونا منحت البيئة في فرنسا فرصة لاسترجاع توازنها وسحرها

02:21

بدون كمامة.. فضل الكرم ونقائصه

03:54

مسجد كامبريدج.. تحفة معمارية وصديق للبيئة في بريطانيا

02:32