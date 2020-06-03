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عام على فض اعتصام القيادة العامة في السودان

يصادف اليوم 3 يونيو/حزيران ذكرى فض اعتصام ميدان القيادة العامة في الخرطوم، وسط مطالبات لأهالي القتلى بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين. تقرير: أسامة سيد أحمد تاريخ البث:2020/6/3