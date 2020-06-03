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رغم تهديد ترامب.. تواصل الاحتجاجات على مقتل فلويد

تتواصل الاحتجاجات في واشنطن ومدن أميركية أخرى على مقتل جورج فلويد، ولم يجدِ تهديد ترامب باللجوء للقوة العسكرية من أجل ضبط الأمن للحد منها. تقرير: فادي منصور تاريخ البث:2020/6/3