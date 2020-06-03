البث الحي
02:08

رغم تهديد ترامب.. تواصل الاحتجاجات على مقتل فلويد

تتواصل الاحتجاجات في واشنطن ومدن أميركية أخرى على مقتل جورج فلويد، ولم يجدِ تهديد ترامب باللجوء للقوة العسكرية من أجل ضبط الأمن للحد منها. تقرير: فادي منصور تاريخ البث:2020/6/3
3/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الثانية 2020/6/5

19:45

جائحة كورونا منحت البيئة في فرنسا فرصة لاسترجاع توازنها وسحرها

02:21

بدون كمامة.. فضل الكرم ونقائصه

03:54

مسجد كامبريدج.. تحفة معمارية وصديق للبيئة في بريطانيا

02:32