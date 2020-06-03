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خطر باليمن في ظل تفشي كورونا وغياب أرقام دقيقة

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن الوضع فيه بات خطيرا جدا، في ظل تفشي فيروس كورونا وغياب أرقام دقيقة عنه. تقرير: أحمد العساف تاريخ البث: 2020/6/3