البث الحي
02:32

خطر باليمن في ظل تفشي كورونا وغياب أرقام دقيقة

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن الوضع فيه بات خطيرا جدا، في ظل تفشي فيروس كورونا وغياب أرقام دقيقة عنه. تقرير: أحمد العساف تاريخ البث: 2020/6/3
3/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الثانية 2020/6/5

19:45

جائحة كورونا منحت البيئة في فرنسا فرصة لاسترجاع توازنها وسحرها

02:21

بدون كمامة.. فضل الكرم ونقائصه

03:54

مسجد كامبريدج.. تحفة معمارية وصديق للبيئة في بريطانيا

02:32