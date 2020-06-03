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جولة ممتعة داخل متحف مسرح العرائس في برلين

يعد مسرح الدمى وسيلة ترفيهية وتعليمية تستهدف الأطفال لإيصال القيم الإيجابية بطريقة سلسة، تقرير عن متحف مسرح العرائس ببرلين لنتعرف أكثر على تاريخ هذا الفن وتطوره. تقديم:راما العامر تاريخ البث:2020/6/3
3/6/2020
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