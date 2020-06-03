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ثلاث سنوات على الحصار.. خريطة الأوضاع الاقتصادية في قطر والدول المحاصرة

بعد ثلاث سنوات على الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين على قطر، كيف تبدو خريطة الأوضاع الاقتصادية الخاصة بها؟ تقرير: محمد رجيب تاريخ البث:2020/6/3