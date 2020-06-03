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باكستاني يبدع في رسم لوحاته بالمسامير

في مدينة لاهور الباكستانية يعمل الفنان أحمد علي على تجسيد لوحاته باستخدام المسامير، ويطمح لرسم لوحة بمليون مسمار تمكنه من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية. تقرير: أحمد بركات تاريخ البث:2020/6/3