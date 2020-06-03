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النشرة الاقتصادية الثانية 2020/6/3

انخفض خام برنت تسليم أغسطس/آب لنحو 39 دولارا للبرميل، كما انخفض الخام الأميركي تسليم الشهر المقبل دون 37 دولارا للبرميل. تقديم: صهيب الملكاوي تاريخ البث: 2020/6/3
3/6/2020
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