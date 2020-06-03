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المصارف الكويتية تستأنف نشاطها بعد إغلاقها بسبب كورونا

استأنفت البنوك الكويتية عملها بعد موافقة السلطات على تقديم موعد عودتها لممارسة نشاطها المعتاد في ظل جائحة كورونا. تقرير: سمر شدياق تاريخ البث:2020/6/3