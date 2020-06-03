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المسيرات الاحتجاجية في نيويورك تتواصل رغم حظر التجوال

تواصلت المسيرات الاحتجاجية بمدينة نيويورك رغم بدء سريان حظر التجوال، وشارك فيها آلاف، بينما تجددت أعمال السلب والنهب في المدينة. تقرير: مراد هاشم تاريخ البث:2020/6/3
3/6/2020
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