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المسيرات الاحتجاجية في نيويورك تتواصل رغم حظر التجوال

تواصلت المسيرات الاحتجاجية بمدينة نيويورك رغم بدء سريان حظر التجوال، وشارك فيها آلاف، بينما تجددت أعمال السلب والنهب في المدينة. تقرير: مراد هاشم تاريخ البث:2020/6/3