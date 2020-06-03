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الحصاد..ترامب يلوح بالجيش

سلط حسن جمول في الملف الأول من “الحصاد” الضوء على المشهد في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتواصل الاحتجاجات بينما يلوح الرئيس دونالد ترامب بالجيش الوطني تاريخ البث:2020/6/2
2/6/2020
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