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الاتجاه المعاكس– ثلاثة أعوام على حصار قطر.. ماذا خسر الخليج؟ وماذا استفاد المحاصرون؟

ناقش الاتجاه المعاكس (2020/6/2) الأسباب التي كانت السبب وراء حصار قطر والمنافع التي تحققت من خلاله. تقديم فيصل القاسم