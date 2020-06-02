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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/2)

"نشرتكم" (2020/6/2) تابعت ردود فعل رواد مواقع التواصل المصرية بعد إعلان المتحدث العسكري في تغريدة له عن وصول طائرة المساعدات الطبية لجمهوريتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا. تاريخ البث: 2020/6/2
2/6/2020
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