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مع حظر جزئي.. البنوك الكويتية تستأنف عملها

استأنفت البنوك الكويتية عملها بعد موافقة السلطات على تقديم موعد عودتها لممارسة نشاطها المعتاد. يأتي ذلك مع استمرار الكويت في تطبيق حظر جزئي. تقديم: سمر شدياق تاريخ البث: 2020/6/2
2/6/2020
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