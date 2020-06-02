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مع حظر جزئي.. البنوك الكويتية تستأنف عملها

استأنفت البنوك الكويتية عملها بعد موافقة السلطات على تقديم موعد عودتها لممارسة نشاطها المعتاد. يأتي ذلك مع استمرار الكويت في تطبيق حظر جزئي. تقديم: سمر شدياق تاريخ البث: 2020/6/2