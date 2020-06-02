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مختبرات البحوث بإسبانيا تعمل جاهدة لإيجاد لقاح لفيروس كورونا

حفزت أزمة كورونا مؤسسات البحث العلمي في إسبانيا للعمل على إيجاد لقاح ضد الفيروس، أو اختبار سريع ودقيق للكشف عن الإصابة بالعدوى. تقرير: أيمن الزبير تاريخ البث:2020/6/2
2/6/2020
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