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للقصة بقية- المحتوى الفلسطيني على فيسبوك.. استهداف مباشر أم سياسات عامة؟

سلطت حلقة (2020/6/1) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على تعرض المحتوى الفلسطيني على فيسبوك للاستهداف، وبحثت إن كان ذلك أمرا مباشرا أم سياسات تطبق على الجميع. تقديم: فيروز زياني