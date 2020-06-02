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49:58

للقصة بقية- المحتوى الفلسطيني على فيسبوك.. استهداف مباشر أم سياسات عامة؟

سلطت حلقة (2020/6/1) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على تعرض المحتوى الفلسطيني على فيسبوك للاستهداف، وبحثت إن كان ذلك أمرا مباشرا أم سياسات تطبق على الجميع. تقديم: فيروز زياني
1/6/2020
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