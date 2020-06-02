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لعشاق السينما.. أفلام الأسبوع الأكثر مشاهدة بالمنزل

في ظل تواصل الحجر المنزلي يرصد التقرير لعشاق الأفلام والسينما قائمة متنوعة من الأفلام والمسلسلات التي تصدرت المشاهدة المنزلية لهذا الاسبوع. تقديم: خليل حنون تاريخ البث:2020/6/2