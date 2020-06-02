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عنف ومواجهات مع الأمن في عدة ولايات أميركية وترامب يدعو إلى الحزم

تواصلت الاحتجاجات الحاشدة في عدة ولايات أميركية رغم إعلان حالة الطوارئ في 16 منها، ودعا ترامب إلى التعويل أكثر على الحرس الوطني في إعادة الهدوء. تقرير: أمال وناس تاريخ البث: 2020/6/1
1/6/2020
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