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عدن تحت إدارة الانتقالي.. تردي الأوضاع الصحية والمعيشية

زادت الأوضاع الصحية والمعيشية في مدينة عدن اليمنية سوءا بعد خضوعها لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحد تقرير: ناصر ايت طاهر تاريخ البث:2020/6/1