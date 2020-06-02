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عدن تحت إدارة الانتقالي.. تردي الأوضاع الصحية والمعيشية

زادت الأوضاع الصحية والمعيشية في مدينة عدن اليمنية سوءا بعد خضوعها لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحد تقرير: ناصر ايت طاهر تاريخ البث:2020/6/1
1/6/2020
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