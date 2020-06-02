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ضغوط على حفتر لتعيين نائب له والعودة للحوار.. ما الذي يجري في ليبيا؟

ناقش "ما وراء الخبر" في حلقة (2020/6/2) الأسباب الحقيقية التي دفعت طرفي الصراع في ليبيا للعودة للعملية السلمية ووقف إطلاق النار، والسيناريوهات المتوقعة هناك. تقديم: حسن جمول
2/6/2020
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