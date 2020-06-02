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النشرة الاقتصادية الثانية (2020/6/2)

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مع تفاؤل المستثمرين بأن تتوافق دول "أوبك بلس" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج. وبلغ برميل خام برنت تسليم أغسطس/آب الجاري 39 دولارا. تاريخ البث: 2020/6/2