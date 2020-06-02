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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/2

حذر معهد التمويل الدولي من أن دول الخليج تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها جراء جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
2/6/2020
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