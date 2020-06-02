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الرواق الثقافي يستحضر كتاب "رسائل إلى ثيو"

يستحضر الرواق الثقافي كتاب "رسائل إلى ثيو" للفنان الرسام فان جوخ الذي قضى عمره مسافرا بحثا عن شغفه، ولم يتذكره العالم إلا بعد وفاته بسنوات. تقديم: سمارة القوتلي تاريخ البث:2020/6/2