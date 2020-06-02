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الحصاد – الولايات المتحدة.. جدل حول الاحتجاجات

ناقش زين العابدين توفيق في الملف الأول من "الحصاد" الجدل داخل الولايات المتحدة حول سياسة التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها مدن أميركية عدة. تاريخ البث: 2020/6/1