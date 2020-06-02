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الألغام خطر يهدد السكان جنوب العاصمة الليبية طرابلس

زرع مرتزقة شركة فاغنر الروسية آلاف الألغام قبل انسحابهم من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، وتقول قوات الوفاق إنها تحتاج لجهود مضاعفة لكشفها وتفكيكها. تقرير: ناصر شديد تاريخ البث:2020/6/2
2/6/2020
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