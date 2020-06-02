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إيقاعات رقصة "الدحية البدوية" بروح عصرية

تعتبر رقصة "الدحية البدوية" موروثا شعبيا قديما، إلا أنها لاقت انتشارا بسبب التحديثات التي أدخلها بعض الشباب عليها فصارت فنا تراثيا يربط بين القديم والمعاصر. تاريخ البث:2020/6/2