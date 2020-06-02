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أسماء أبرز السجناء في أميركا وإيران

خلال السنوات الماضية أجرت إيران والولايات المتحدة عمليات نادرة لتبادل سجناء، لكنها لم تكن كافية، وهذه أبرز أسماء من يعرف أنهم معتقلون في الولايات المتحدة وإيران. تقديم: زاهر علي تاريخ البث: 2020/6/2
2/6/2020
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