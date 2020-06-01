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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/6/1

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/1) استمرار المظاهرات والاحتجاجات في أميركا لليوم الرابع على التوالي، كما رصدت المبادرة الفلسطينية الداعية لمقاطعة الحسابات الإسرائيلية العربية. تقديم: محمد حمدان
1/6/2020
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