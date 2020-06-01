02:36

مقتل فلويد.. تواصل الاحتجاجات في أميركا لليوم السادس على التوالي

تتواصل الاحتجاجات في عدد من المدن الأميركية لليوم السادس على التوالي رغم حظر التجول، وذلك إثر مقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد. تقرير: محمد الأحمد تاريخ البث:2020/6/1