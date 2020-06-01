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مقتل فلويد.. احتجاجات متواصلة في مدن أميركية عدة رغم حظر التجول

تواصلت الاحتجاجات في مناطق عدة بالولايات المتحدة الأميركية بعد مقتل مواطن من أصول أفريقية على يد الشرطة في مينيابوليس، وذلك رغم إعلان حظر التجول. تقرير: وجد وقفي تاريخ البث:2020/6/1
1/6/2020
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