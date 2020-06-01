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ما وراء الخبر – أزمة أطباء مصر إلى أين؟

ناقشت حلقة (1/6/2020) من برنامج "ما وراء الخبر" اضطرار الأطباء المصريين للاحتجاج بشأن توفير حمايتهم، رغم مساعدة بلادهم دولا أخرى في مواجهة كورونا. تقديم: زين العابدين توفيق
1/6/2020
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