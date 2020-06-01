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كيف نتعامل مع المراهقين خلال الحجر المنزلي؟

مرحلة المراهقة في حد ذاتها صعبة، وجعلها كورونا أصعب، فمع الإغلاق وإلغاء الأنشطة يفتقد العديد من المراهقين بعضا من أهم لحظات حياتهم، فكيف نساعدهم على التكيف؟ تقديم: جمانة منصور تاريخ البث:2020/6/1