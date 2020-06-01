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كورونا.. تمديد حظر التجول الشامل في بغداد

أعلنت خلية أزمة كورونا في بغداد تمديدا جديدا لحظر التجول الشامل، ودعت السلطات الأهالي إلى الالتزام الكامل بإجراءات الحظر، خاصة التباعد الجسدي. تقرير: وليد إبراهيم تاريخ البث:2020/6/1
1/6/2020
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