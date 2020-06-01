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جائحة كورونا حولت لاعب كرة مصري لبائع كنافة

من مغازلة الساحرة المستديرة.. جائحة كورونا حولت لاعب كرة مصري إلى بائع للكنافة، محروس محمود لاعب الكرة المصري يروي قصته بعد توقف النشاط الرياضي في مصر. تاريخ البث:2020/6/1
1/6/2020
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