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تواصل المظاهرات في نيويورك لليوم الرابع

تواصلت المظاهرات في مدينة نيويورك لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على مقتل مواطن أميركي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض تقرير: وليد هاشم تاريخ البث:2020/6/1

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