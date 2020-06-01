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تواصل المظاهرات في نيويورك لليوم الرابع

تواصلت المظاهرات في مدينة نيويورك لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على مقتل مواطن أميركي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض تقرير: وليد هاشم تاريخ البث:2020/6/1

 

 

31/5/2020
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