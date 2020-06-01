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تركيا.. الحياة تدب من جديد في الأسواق

شهدت الأسواق والمحلات التجارية في تركيا إقبالا كبيرا بعد رفع الإجراءات الاحترازية، مع التأكيد على قواعد الرعاية الصحية. تقرير: عامر لافي تاريخ البث: 2020/6/1