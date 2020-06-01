البث الحي
02:34

تحقيقات قضائية تكشف عن وجود وقود مغشوش في لبنان

كشفت تحقيقات قضائية عن وجود وقود مغشوش في لبنان تقول إنه أدى إلى خسائر في الخزينة العامة، ويتخوف كثيرون من تأجيل الملف ثم سحبه من التداول بموجب تسويات سياسية. تقرير: جوني طانيوس تاريخ البث:2020/6/1
1/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الثانية 2020/6/5

19:45

جائحة كورونا منحت البيئة في فرنسا فرصة لاسترجاع توازنها وسحرها

02:21

بدون كمامة.. فضل الكرم ونقائصه

03:54

مسجد كامبريدج.. تحفة معمارية وصديق للبيئة في بريطانيا

02:32