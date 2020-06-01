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تحقيقات قضائية تكشف عن وجود وقود مغشوش في لبنان

كشفت تحقيقات قضائية عن وجود وقود مغشوش في لبنان تقول إنه أدى إلى خسائر في الخزينة العامة، ويتخوف كثيرون من تأجيل الملف ثم سحبه من التداول بموجب تسويات سياسية. تقرير: جوني طانيوس تاريخ البث:2020/6/1